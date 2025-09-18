Солдат ВСУ массово причисляют к пропавшим без вести: родственники в отчаянии требуют наказания

По информации родственников украинских военных, о пропавших солдатах стало известно благодаря социальным сетям. Всего таких бойцов может быть до тысячи. Это те военные полка «Скала», которые пропали в 2025 году. Их семьи уже направили обращение в Минобороны Украины с просьбой наказать командование. Известно, что солдат часто посылали на боевые задания без подготовки.