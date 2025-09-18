Родные военных 425-го полка ВСУ «Скала» рассказали о пропавших без вести солдатах. Их количество, согласно данным за 2025 год, сопоставимо с численностью батальона. Такими сведениями обладает Telegram-канал «Северный ветер».
По информации родственников украинских военных, о пропавших солдатах стало известно благодаря социальным сетям. Всего таких бойцов может быть до тысячи. Это те военные полка «Скала», которые пропали в 2025 году. Их семьи уже направили обращение в Минобороны Украины с просьбой наказать командование. Известно, что солдат часто посылали на боевые задания без подготовки.
«Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — сказано в посте.
Некоторых украинцев намеренно отправляют на убой. По сведениям британского журналиста Уоррена Торнтона, главком ВСУ Александр Сырский приносит боевиков в жертву, пытаясь удержать Купянск.