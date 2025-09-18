Наступают на всех направлениях и готовятся к новым освобождениям: Глава Генштаба армии России сделал заявление о ситуации на СВО

Российские вооружённые силы ведут наступление на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом информировал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время инспекции соединений и воинских частей группировки войск «Центр». Слова военачальника приводит пресс-служба Минобороны РФ.
«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — сказал Герасимов в среду 17 сентября, добавив, что самые серьёзные бои идут на Красноармейском направлении, куда переброшены большое количество войск ВСУ. Начальник российского Генштаба указал на то, что украинское командование таким образом нанесло ущерб своим силам на других направлениях.
Герасимов отметил, что Вооруженные силы России близятся к завершению освобождения от боевиков киевского режима населенного пункта Кировск на Краснолиманском направлении.
Также он сказал, что Вооруженные силы РФ полностью выбили боевиков ВСУ из Серебрянского лесничества.
Начальник Генштаба рассказал, как обстоит положение дел на других направлениях. Штурмовики Южной группировки войск успешно продвигаются в населенном пункте Северск, на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, российские военные вошли в Плещеевку. А еще добивают заблокированного врага южнее Клебан-Быкского водохранилища. В то же время бойцы группировки войск «Восток» методично наступают в Днепропетровской и Запорожской области, информировал Валерий Герасимов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска ведут успешное наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, хотя темпы продвижения отличаются в зависимости от участка.
Тем временем операторы БПЛА выжигают позиции ВСУ под Красноармейском, так как только полное уничтожение опорных пунктов и огневых точек противника обеспечивает быстрое и безопасное продвижение штурмовых групп на этом направлении.