В подполье рассказали об обстановке в Запорожье для мирных жителей

Собеседник агентства сообщил, что местные украинские власти не выполняют своих обещаний. Они предлагали жителям жилье, однако за него нужно было заплатить. Как рассказал источник, одна из семей должна была переехать в Кривой Рог. Однако позже оказалось, что нужные для этого документы отсутствуют. Семья осталась в Запорожье.