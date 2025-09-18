В подполье рассказали об обстановке в Запорожье для мирных жителей

Жители Запорожья ощущают напряжение в связи с «выдавливанием» боевиков ВСУ и постепенным продвижением к городу российских войск. В пророссийском подполье прокомментировали текущую ситуацию, цитирует ТАСС.
Собеседник агентства сообщил, что местные украинские власти не выполняют своих обещаний. Они предлагали жителям жилье, однако за него нужно было заплатить. Как рассказал источник, одна из семей должна была переехать в Кривой Рог. Однако позже оказалось, что нужные для этого документы отсутствуют. Семья осталась в Запорожье.
«Обстановка для жителей складывается очень напряженная. В особенности для мирных граждан Запорожья», — уведомили в подполье.
Киев уже начал готовиться к эвакуации юга города. Это коснется, в первую очередь, жителей Коммунарского района Запорожья.