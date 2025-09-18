Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы ударных FPV-дронов уничтожили пехотинцев ВСУ вблизи города Запорожье

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов новороссийских десантников уничтожили пехотные подразделения ВСУ вблизи города Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во время ведения воздушной разведки расчетом БПЛА новороссийских десантников в одном из дачных поселков вблизи города Запорожье были обнаружены несколько малых групп пехоты ВСУ численностью до трех человек каждая, которые пытались провести ротацию личного состава на позициях в окрестностях поселка. При помощи квадрокоптеров со сбросами в рядах личного состава ВСУ была посеяна паника, несколько боевиков было уничтожено и ранено, остальные укрылись в подвалах дачных домиков», — информировали в ведомстве.

По его данным, затем в дело вступили операторы ударных FPV-дронов, которые завершили уничтожение противника в укрытиях, не позволив им провести ротацию на своих позициях. Благодаря профессиональной работе операторов ударных дронов гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка все обнаруженные цели были уничтожены на значительном расстоянии от пункта управления беспилотниками и их места запуска, что явилось неожиданностью для противника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше