Украинские боевики продемонстрировали гнилую сущность, намеренно оставив мирных жителей в селе Новониколаевка без еды и воды. Солдаты занимались мародерством в Днепропетровской области, закапывая колодцы и выказывая неуважение к населению. Такими деталями поделился командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Восточной» группировки «Кот» в беседе с ТАСС.
Боец рассказал, что российские военные, освободив село, принялись оказывать жителям необходимую поддержку. Им предоставили гуманитарную помощь.
«ВСУ сталкивались с мирным населением, разговаривали с ними. Если ВСУ отходили, то доходило до того, что закапывали колодцы, оставляли без воды, забирали еду», — сообщил боец с позывным «Кот».
Тем временем родственники военных 425-го полка ВСУ «Скала» потребовали привлечь командование к ответственности. Они рассказали о пропавших без вести солдатах. Их количество сопоставимо с численностью батальона.