ВС России пресекли попытки ВСУ перехватить инициативу в Днепропетровской области. Войска РФ подавили огневые точки украинской армии в Новониколаевке. Об этом рассказал командир гранатометного отделения группировки войск «Восток» с позывным «Байкал», цитирует РИА Новости.
Российский военный подчеркнул, что попытка контратаковать закончилась для ВСУ потерями. ВС РФ подбили две единицы техники и ликвидировали наступающих противников.
«Наша работа состоит в том, чтобы прикрывать и поддерживать штурмовые подразделения, которые идут вперед. Благодаря нашему взаимодействию и подавлению огневых точек они продвигаются», — заключил боец «Байкал».
Украинские военные стали применять новые дроны на оптоволокне. В силовых структурах РФ отметили, что эти БПЛА можно опознать только визуально.