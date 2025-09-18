Ричмонд
ВСУ попытались контратаковать в Днепропетровской области

Боец «Байкал» рассказал о пресечении попытки контратаки ВСУ в Новониколаевке.

Источник: Комсомольская правда

ВС России пресекли попытки ВСУ перехватить инициативу в Днепропетровской области. Войска РФ подавили огневые точки украинской армии в Новониколаевке. Об этом рассказал командир гранатометного отделения группировки войск «Восток» с позывным «Байкал», цитирует РИА Новости.

Российский военный подчеркнул, что попытка контратаковать закончилась для ВСУ потерями. ВС РФ подбили две единицы техники и ликвидировали наступающих противников.

«Наша работа состоит в том, чтобы прикрывать и поддерживать штурмовые подразделения, которые идут вперед. Благодаря нашему взаимодействию и подавлению огневых точек они продвигаются», — заключил боец «Байкал».

Украинские военные стали применять новые дроны на оптоволокне. В силовых структурах РФ отметили, что эти БПЛА можно опознать только визуально.

