«Общественное»: В Киеве прогремел взрыв утром 18 сентября

По информации журналистов, сейчас в столице Украины, а также в Киевской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога. При этом в Полтавской и Сумской областях власти уже отменили воздушную тревогу.
Накануне в украинском городе Кировоград в ночь на среду 17 сентября прозвучал взрыв. Согласно данным онлайн-сервиса оповещения украинского министерства цифровой трансформации, в момент сообщения о взрыве, в регионе действовал режим воздушной тревоги.
Несколько дней назад в некоторых районах Киева были замечены перебои с электроснабжением после взрывов возле Трипольской ТЭС, одной из самых масштабных энергогенерирующих объектов на территории Киевской области.
Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.