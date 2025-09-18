На СВО погиб ветеран боевых действий из Слюдянки

Ему было 38 лет, сообщает пресс-служба администрации города.
Эдуард Файфер родился в селе Читкан Баргузинского района Бурятии, в многодетной семье. Когда ему было 10 лет, семья переехала в Слюдянку. Эдуард окончил школу № 50, отслужил в армии в танковых войсках, вернулся в Слюдянку, пошёл работать в локомотивное депо. В 2010 году переехал в Иркутск.
В 2024 году заключил контракт и отправился на СВО. Был дважды ранен. В одном из боёв вынес на себе молодого сослуживца.
18 сентября Эдуарда Файфера проводят в последний путь. Герой будет похоронен на Аллее Героев в пади Талая.