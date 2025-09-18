На СВО погиб ветеран боевых действий из Слюдянки

Эдуард Файфер родился в селе Читкан Баргузинского района Бурятии, в многодетной семье. Когда ему было 10 лет, семья переехала в Слюдянку. Эдуард окончил школу № 50, отслужил в армии в танковых войсках, вернулся в Слюдянку, пошёл работать в локомотивное депо. В 2010 году переехал в Иркутск.