На СВО погиб ветеран боевых действий из Слюдянки

Житель Слюдянки, младший сержант Эдуард Файфер, ветеран боевых действий, погиб в зоне СВО.

Источник: Reuters

Ему было 38 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Эдуард Файфер родился в селе Читкан Баргузинского района Бурятии, в многодетной семье. Когда ему было 10 лет, семья переехала в Слюдянку. Эдуард окончил школу № 50, отслужил в армии в танковых войсках, вернулся в Слюдянку, пошёл работать в локомотивное депо. В 2010 году переехал в Иркутск.

В 2024 году заключил контракт и отправился на СВО. Был дважды ранен. В одном из боёв вынес на себе молодого сослуживца.

18 сентября Эдуарда Файфера проводят в последний путь. Герой будет похоронен на Аллее Героев в пади Талая.