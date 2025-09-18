Ричмонд
На время прощания с Героем России в центре Уфы перекроют улицу

В последний путь проводят Ильдара Суфиярова.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

В четверг, 18 сентября, в Уфе проводят в последний путь Героя России Ильдара Суфиярова. На время прощания в центре города с 9:30 до 13 часов перекроют улицу Ленина — от Чернышевского до Революционной.

Мероприятие состоится в ГКЗ «Башкортостан». Проститься с участником военной спецоперации, посмертно награжденного звездой Героя России за подвиг при выполнении боевой задачи, смогут все желающие.

В понедельник, 15 сентября, глава республики Радий Хабиров сообщил, что старший лейтенант Суфияров погиб в апреле 2024 года. Ему было 52 года.

Житель Башкирии прикрывал отход своих бойцов и остался один против трех солдат противника. Не желая сдаваться, боец подорвал себя и их гранатой. Звание Героя России ему посмертно присвоили в октябре прошлого года.

Тело Ильдара Суфиярова обнаружили и доставили в Ростов для экспертизы в середине сентября. Похоронят Героя России на Южном кладбище Уфы.