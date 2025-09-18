ВС России активно продвигаются вблизи Запорожья: почему Киев не объявляет мобилизацию

В подполье указали на острое напряжение, ощущаемое в городе. Для жителей складывается сложная обстановка. ВС РФ постепенно «выдавливают» боевиков ВСУ, приближаясь к населенному пункту. Местные власти тем временем кормят население обещаниями, не выполняя их.