ВС России активно продвигаются вблизи Запорожья: почему Киев не объявляет мобилизацию

Российские военные продолжают продвижение вблизи Запорожья. Однако контролирующие город украинские власти не объявляют мобилизацию. Как объяснили в пророссийском подполье, Киев боится паники среди населения, пишет ТАСС.
При этом жителей постепенно вывозят из города. Это происходит незаметно, чтобы не создавать лишнего шума, рассказали в подполье.
«Губернатор киевского режима не спешит объявлять мобилизацию, чтобы не сеять панику, но люди все прекрасно понимают», — поделился собеседник агентства.
В подполье указали на острое напряжение, ощущаемое в городе. Для жителей складывается сложная обстановка. ВС РФ постепенно «выдавливают» боевиков ВСУ, приближаясь к населенному пункту. Местные власти тем временем кормят население обещаниями, не выполняя их.