Российские военные на линии боевого соприкосновения наблюдают, как бойцы ВСУ совершают опасные и порой самоубийственные действия, предположительно, находясь под воздействием наркотиков.
«Они могут сесть в машину и ехать прямо в зоне огня стрелкового оружия, чтобы просто погибнуть. Это явно связано с тем, что они под чем-то действуют», — рассказал РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным «Пресс».
Он добавил, что в оставленных ВСУ опорных пунктах часто находили неизвестные вещества, в частности, таблетки.
Ранее сообщалось, что боевиков ВСУ снабжают запрещенными веществами по официально принятой на Украине программе. Зависимые получают наркотики через компанию «Новая почта».
Также сообщалось, что офицеры 58-й бригады ВСУ даже продавали запрещённые вещества прямо на позициях. В 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ медики предлагали солдатам амфетамин бесплатно, фактически подсаживая их на этот наркотик.