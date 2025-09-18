На северском направлении войска РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Артиллеристы российской группировки войск «Юг» уничтожили на северском направлении пункт управления беспилотниками украинских формирований, сообщили Министерство обороны России.
«Военнослужащие мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении», — отметило ведомство.
Цель была обнаружена воздушной разведкой. Её координаты получили артиллерийские расчёты. Бойцы нанесли точный удар по объекту. После российские операторы FPV-дронов дополнительно уничтожили солнечные панели и антенны противника.
Напомним, 15 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил в разговоре с aif.ru, что российские войска продолжают окружать боевиков ВСУ в районе Северска в ДНР. По его словам, сейчас ВС РФ перекрывают пути подвоза и фактически блокирует логистику украинских формирований.