На северском направлении войска РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Напомним, 15 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил в разговоре с aif.ru, что российские войска продолжают окружать боевиков ВСУ в районе Северска в ДНР. По его словам, сейчас ВС РФ перекрывают пути подвоза и фактически блокирует логистику украинских формирований.