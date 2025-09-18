Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя школьница два месяца выхаживала раненого ВСУ жителя Курахово

В Курахово беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на мирного жителя и ранил его в ногу.

Источник: Комсомольская правда

Школьница из Курахово помогла раненому жителю этого населённого пункта спасти ногу после ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Историю рассказывает РИА Новости.

Речь идёт о местном пожарном, который вышел из помещения, чтобы потушить возгорание. За мужчиной полетел украинский дрон и скинул на него взрывное устройство. Мужчине насквозь пробило ногу. Девушка вместе с женой пострадавшего ухаживали за ним в условиях отсутствия профессиональной медпомощи, благодаря чему мужчине удалось сохранить ногу.

«Его когда эвакуировали уже, прошло пять недель», — цитирует агентство рассказ школьницы по имени Виктория.

Ранее рассказывалось, что военные российской армии спасли раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенных сослуживцами у села Новоселовка Днепропетровской области.

Также сайт KP.RU писал, как отец вынес на руках своего раненого сына под обстрелами дронов через минные поля.