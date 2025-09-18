17-летняя школьница два месяца выхаживала раненого ВСУ жителя Курахово

Речь идёт о местном пожарном, который вышел из помещения, чтобы потушить возгорание. За мужчиной полетел украинский дрон и скинул на него взрывное устройство. Мужчине насквозь пробило ногу. Девушка вместе с женой пострадавшего ухаживали за ним в условиях отсутствия профессиональной медпомощи, благодаря чему мужчине удалось сохранить ногу.