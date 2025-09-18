Школьница из Курахово помогла раненому жителю этого населённого пункта спасти ногу после ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Историю рассказывает РИА Новости.
Речь идёт о местном пожарном, который вышел из помещения, чтобы потушить возгорание. За мужчиной полетел украинский дрон и скинул на него взрывное устройство. Мужчине насквозь пробило ногу. Девушка вместе с женой пострадавшего ухаживали за ним в условиях отсутствия профессиональной медпомощи, благодаря чему мужчине удалось сохранить ногу.
«Его когда эвакуировали уже, прошло пять недель», — цитирует агентство рассказ школьницы по имени Виктория.
Ранее рассказывалось, что военные российской армии спасли раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенных сослуживцами у села Новоселовка Днепропетровской области.
Также сайт KP.RU писал, как отец вынес на руках своего раненого сына под обстрелами дронов через минные поля.