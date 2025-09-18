Украинские формирования на передовой в Днепропетровской области ведут охоту на эвакуационные медицинские автомобили российских войск, сообщил фельдшер группировки войск «Восток» с позывным Смауг.
Медик служит в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ.
«Прямая охота ведется на эвакуационные машины. Очень часто встречаемся с этой проблемой, поскольку мы являемся целью номер один на передовой», — сказал военнослужащий, которого цитирует ТАСС.
По его словам, подобная ситуация складывалась, в частности, в районе села Новониколаевка, об освобождении которого было объявлено Минобороны РФ 13 сентября.
Напомним, в конце августа военный медик с позывным Асклепий сообщил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по санитарным машинам и эвакуационным группам ВС РФ, используя для атак тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе и кассетные боеприпасы.