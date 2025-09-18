При отступлении украинские военные наносят целенаправленные удары по жилым домам и подвалам села Новопетровское в Днепропетровской области, чтобы помешать российским силам закрепиться в этом населенном пункте. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным «Витос».
«Бывает, что танки подъезжают близко, даже не с закрытых огневых позиций. Бывает, и прямой наводкой (стреляют — прим. ред.). Недавно его (танк ВСУ — прим. ред.) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — рассказали российские бойцы в интервью изданию.
Нужно отметить, что солдаты РФ продолжают развивать успех на всей линии боевого соприкосновения. Они отражают удары украинских военных и освобождают один населенный пункт за другим. Президент РФ Владимир Путин восхищался доблестью русских воинов и заявлял, что РФ хватит ресурсов довести СВО до логического завершения.
