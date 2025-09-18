Ричмонд
Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность на 11 часов.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае. Сообщения от РСЧС пришли жителям региона утром 18 сентября.

Режим беспилотной опасности объявляли в регионе вечером 17 сентября. Оперативные службы объяснили, что делать во время риска падения дронов.

Кроме того, жителей Кубани предупредили о действующем запрете на съемку, публикацию работы систем ПВО и мест падения сбитых дронов.

Режим беспилотной опасности действовал в Краснодарском крае около 11 часов. В настоящее время никаких угроз жителям региона нет.