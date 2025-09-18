Рогов сообщил, что ВСУ выбиты из Новоивановки в Запорожской области

Российские военные выбили силы ВСУ из села Новоивановка в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Этот населённый пункт находится на границе с Днепропетровской областью.
«Под натиском наших войск враг выбит из Новоивановки», — сказал Рогов, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, 17 сентября украинский военнослужащий с позывным «Мучной» рассказал, что российские войска «дожимают» боевиков ВСУ в Новоивановке. Он также предположил, что после освобождения этого населённого пункта ВС РФ начнут пробивать оборону сил киевского режима в направлении села Успеновка.