Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов сообщил, что ВСУ выбиты из Новоивановки в Запорожской области

Украинские боевики бросили позиции в Новоивановке из-за продвижения Вооружённых сил РФ.

Российские военные выбили силы ВСУ из села Новоивановка в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Этот населённый пункт находится на границе с Днепропетровской областью.

«Под натиском наших войск враг выбит из Новоивановки», — сказал Рогов, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, 17 сентября украинский военнослужащий с позывным «Мучной» рассказал, что российские войска «дожимают» боевиков ВСУ в Новоивановке. Он также предположил, что после освобождения этого населённого пункта ВС РФ начнут пробивать оборону сил киевского режима в направлении села Успеновка.