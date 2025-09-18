Ричмонд
«Пусть нас рассудит пуля»: В зоне СВО готовится дуэль между российским и украинским снайперами

Боец «Аид» сообщил о готовящейся дуэли с украинским снайпером в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Командир Группы «Аида» российского спецназа «Ахмат» сообщил, что в зоне его ответственности на специальной военной операции он готовит дуэль с украинским снайпером. Об этом российский военный сообщил в Telegram-канале подразделения.

«Очередной коллега по цеху завелся на направлении. Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля», — написал он.

Ранее сообщалось, что снайперы ВДВ помогают силам противовоздушной обороны. Десантники гарантированно уничтожают врага в небе и на земле.

А снайпер с позывным «Руль» рассказал, что сейчас они в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров. И там особой разницы уже нет, что ты снайпер, что ты штурмовик.