Ростовская область столкнулась с массированной атакой ВСУ в ночь на 18 сентября: подробности

Противовоздушная оборона успешно отразила массированную атаку дронов, нейтрализовав беспилотные аппараты в различных районах Ростовской области. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.
Слюсарь заметил, что атака БПЛА Украины была отражена в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. Сообщается, что попытки противника атаковать гражданскую инфраструктуру пресечены. Благодаря работе ПВО удалось избежать жертв. О разрушениях не сообщается. Чиновник только добавил, что в Красносулинском районе из-за падения дрона загорелась сухая трава. Экстренные службы выехали на место происшествия, сейчас пожар потушен.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим продолжает попытки атаковать гражданскую инфраструктуру России. Сообщается, что силы ПВО уничтожили 54 дрона ВСУ над пятью регионами РФ ночью 18 сентября.