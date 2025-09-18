Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За минувшую ночь в Ростовской области сбили 23 БПЛА

Дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью.

В ночь на 18 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 23 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же по стране за ночь были перехвачены 43 дрона. Одиннадцать из них сбили над Волгоградской областью, пять — над Курской областью, три — над Республикой Крым и один — над Белгородской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше