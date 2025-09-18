За минувшую ночь в Ростовской области сбили 23 БПЛА

В ночь на 18 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 23 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего же по стране за ночь были перехвачены 43 дрона. Одиннадцать из них сбили над Волгоградской областью, пять — над Курской областью, три — над Республикой Крым и один — над Белгородской областью.
