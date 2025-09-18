Ричмонд
Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки БПЛА

Обломки беспилотника повредили два частных дома в Волгограде.

Волгоградская область в ночь на четверг 18 сентября подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ситуацию в регионе после атаки БПЛА самолетного типа со стороны Украины прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что в результате налета вражеских дронов никто не пострадал. Повреждения получили два частных дома, расположенных в южной части Волгограда.

«Сегодня ночью силами ПВО МО отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее в российском военном ведомстве сообщили, что минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 43 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 11 из них были уничтожены в Волгоградской области.

