ВС России нанесли удары по заводам в Сумской области, используемым ВСУ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали заводы в Конотопе Сумской области, используемые ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожены цели: прилетело, по словам местного сопротивления, в завод “Мотордеталь-Конотоп”, в Конотопский Арматурный завод и серия ударов по местному аэродрому на западе города», — заявил собеседник агентства.

Другие пораженные цели:

  • механический завод, предприятие по ремонту дизель-поездов, цеха по производству дронов и восстановлению бронированной техники в Сумской области;
  • склады около Доброполья и инфраструктура связистов в пригороде Славянска в ДНР, по информации Лебедева, связью заведовали немецкоговорящие военные;
  • цех по ремонту техники, склады с БПЛА и ракетами РСЗО, общежитие с наемниками из Центральной Америки в Харьковской области;
  • также там же — позиции украинских военных, готовившихся к перемещению в направлении Волчанска;
  • инфраструктура авиабазы в Полтавской области, там, вероятно, был учебный центр с казармами, где обучали пилотировать самолеты и беспилотники.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

