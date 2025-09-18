«Уничтожены цели: прилетело, по словам местного сопротивления, в завод “Мотордеталь-Конотоп”, в Конотопский Арматурный завод и серия ударов по местному аэродрому на западе города», — заявил собеседник агентства.
Другие пораженные цели:
- механический завод, предприятие по ремонту дизель-поездов, цеха по производству дронов и восстановлению бронированной техники в Сумской области;
- склады около Доброполья и инфраструктура связистов в пригороде Славянска в ДНР, по информации Лебедева, связью заведовали немецкоговорящие военные;
- цех по ремонту техники, склады с БПЛА и ракетами РСЗО, общежитие с наемниками из Центральной Америки в Харьковской области;
- также там же — позиции украинских военных, готовившихся к перемещению в направлении Волчанска;
- инфраструктура авиабазы в Полтавской области, там, вероятно, был учебный центр с казармами, где обучали пилотировать самолеты и беспилотники.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.