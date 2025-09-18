Росгвардейцы уничтожили украинские расчеты РЭБ и пункты управления БПЛА

По данным ведомства, разведывательный дрон Росгвардии заметил станцию радиоэлектронной борьбы в районе города Волчанск, рядом находились пункты управления беспилотниками. Координаты цели были переданы в штаб, после чего минометные расчеты 116-й бригады особого назначения Росгвардии нанесли удар.
Ранее в Черниговской области спецназ Росгвардии показал видео уничтожения замаскированного минометного расчета ВСУ.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше