Росгвардейцы уничтожили украинские расчеты РЭБ и пункты управления БПЛА

В Харьковской области военнослужащие Росгвардии уничтожили украинские расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пункты управления БПЛА. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, разведывательный дрон Росгвардии заметил станцию радиоэлектронной борьбы в районе города Волчанск, рядом находились пункты управления беспилотниками. Координаты цели были переданы в штаб, после чего минометные расчеты 116-й бригады особого назначения Росгвардии нанесли удар.

Ранее в Черниговской области спецназ Росгвардии показал видео уничтожения замаскированного минометного расчета ВСУ.

