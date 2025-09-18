7 часов опасности атаки БПЛА в Воронежской области прошли спокойно

Опасность атаки БПЛА сохранялась в Воронежской области больше семи часов, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Особый режим действовал с 22:48 до 6:00. О ликвидации беспилотников над регионом не сообщается.
По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА самолётного типа.
