7 часов опасности атаки БПЛА в Воронежской области прошли спокойно

Особый режим действовал с 22:48 до 6:00.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА сохранялась в Воронежской области больше семи часов, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Особый режим действовал с 22:48 до 6:00. О ликвидации беспилотников над регионом не сообщается.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА самолётного типа.

