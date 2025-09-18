Ричмонд
В Канаде от украинцев требуют подтверждений об неуклонении от службы в ВСУ

Канада требует от украинцев справку об освобождении от военной службы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Канады теперь требуют от находящихся в стране украинских граждан доказательства того, что они не уклоняются от службы в армии. Об этом сообщило сообщество Ukrainian Canada.

Как сообщается, украинцы, подавшие документы на получение постоянного места жительства в Канаде, начали получать письма от министерства гражданства и иммиграции. Ведомство требует предоставить официальную справку об освобождении от военной службы на Украине.

«Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов», — сказано в публикации.

Уточняется, что указанный документ необходимо предоставить в течение семи дней.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, как жители Украины массово стремятся покинуть страну. При этом сбежать из страны пытаются как потенциальные солдаты, так и политики, депутаты, судьи и дипломаты.

