Ночью 18 сентября над Крымом сбили три БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служа Минобороны РФ.
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 23 дрона ВСУ сбили над территорией Ростовской области, 11 над территорией Волгоградской области, пять над территорией Курской области, три над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области.
Ранее мы писали, что в ночь на 16 сентября над Крымом и акваторией Черного моря отразили атаку четырех вражеских БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше