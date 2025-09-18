В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты 18 сентября

В четверг, 18 сентября 2025 года, в аэропорту Самары сняли все ограничения, которые вводили утром. Теперь Курумоч снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. В это время на запасной аэродром “ушел” один самолет, летевший в Самару», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-табло Курумоча, в самарском аэропорту было задержано на вылет три рейса, а четыре отменены. Задержаны самолеты в Уфу, Ереван, Сочи, а совсем отменены в Москву.
Аэропорт Самары не выпускал и не принимал самолеты с 08:00. А примерно в 10:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Их вводили на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая объявлена с 07:00.