Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты 18 сентября

Аэропорт Самары снова принимает и выпускает самолеты после снятия ограничений.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 18 сентября 2025 года, в аэропорту Самары сняли все ограничения, которые вводили утром. Теперь Курумоч снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. В это время на запасной аэродром “ушел” один самолет, летевший в Самару», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло Курумоча, в самарском аэропорту было задержано на вылет три рейса, а четыре отменены. Задержаны самолеты в Уфу, Ереван, Сочи, а совсем отменены в Москву.

Аэропорт Самары не выпускал и не принимал самолеты с 08:00. А примерно в 10:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Их вводили на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая объявлена с 07:00.