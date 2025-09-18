В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты 18 сентября

Аэропорт Самары не выпускал и не принимал самолеты с 08:00. А примерно в 10:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. Их вводили на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая объявлена с 07:00.