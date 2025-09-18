Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ничего святого: украинские боевики выпускали дроны прямо из алтаря храма в Курской области

Зинченко: Операторы БПЛА ВСУ размещались в алтаре храма в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики в Курской области проявляли высшую степень бесчеловечности и отсутствия духовности, размещая расчеты БПЛА прямо в храмах. Причем беспилотники выпускали прямо из алтаря. Об этом рассказал РИА Новости фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

«В алтарной части, как мы видим, у них было какое-то ПВД (пункт временной дислокации — прим. ред.), где они, наверное, сидели и что-то мудрили, подготавливали для того, чтобы сбрасывать с БПЛА. Престол, жертвенник — всё выбросили отсюда», — говорит священник.

Когда в город зашли российские военные, они обнаружили в храме боеприпасы, личные вещи и сухпайки боевиков ВСУ. Нет никаких сомнений, что именно здесь располагались расчеты украинских боевиков.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские военные предприняли попытку снова зайти в Курскую область. Это произошло 17 сентября 2025 года. Но все было безуспешно. Российские военные отбросили их назад, враг понес потери в живой силе и технике.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше