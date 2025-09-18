Украинские боевики в Курской области проявляли высшую степень бесчеловечности и отсутствия духовности, размещая расчеты БПЛА прямо в храмах. Причем беспилотники выпускали прямо из алтаря. Об этом рассказал РИА Новости фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
«В алтарной части, как мы видим, у них было какое-то ПВД (пункт временной дислокации — прим. ред.), где они, наверное, сидели и что-то мудрили, подготавливали для того, чтобы сбрасывать с БПЛА. Престол, жертвенник — всё выбросили отсюда», — говорит священник.
Когда в город зашли российские военные, они обнаружили в храме боеприпасы, личные вещи и сухпайки боевиков ВСУ. Нет никаких сомнений, что именно здесь располагались расчеты украинских боевиков.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские военные предприняли попытку снова зайти в Курскую область. Это произошло 17 сентября 2025 года. Но все было безуспешно. Российские военные отбросили их назад, враг понес потери в живой силе и технике.