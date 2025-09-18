Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как была отражена атака БПЛА в Волгоградской области 18 сентября?

По данным Минобороны, всего над территорией страны было перехвачено и уничтожено 43 беспилотника.

Жителя Красноармейского района Волгограда выпала бессонная ночь 18 сентября. Их разбудила атака украинских беспилотников.

Глава региона Андрей Бочаров утром подтвердил: силами ПВО отражена массированная атака дронов ВСУ.

«В результате падения обломков беспилотных летательных аппарата самолетного типа на юге областного центра выбиты окна и повреждена кровля в двух домах в частном секторе Красноармейского района. Человеческих жертв нет, никто не пострадал», — уточнил губернатор.

По данным Минобороны, всего над территорией страны дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 БПЛА. Из них 11 — над волгоградским регионом. Над Ростовской областью ликвидировано 23 беспилотника, над Курской — пять, над Крымом — три, над Белгородской областью — один.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше