Как была отражена атака БПЛА в Волгоградской области 18 сентября?

Жителя Красноармейского района Волгограда выпала бессонная ночь 18 сентября. Их разбудила атака украинских беспилотников.
Глава региона Андрей Бочаров утром подтвердил: силами ПВО отражена массированная атака дронов ВСУ.
«В результате падения обломков беспилотных летательных аппарата самолетного типа на юге областного центра выбиты окна и повреждена кровля в двух домах в частном секторе Красноармейского района. Человеческих жертв нет, никто не пострадал», — уточнил губернатор.
По данным Минобороны, всего над территорией страны дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 БПЛА. Из них 11 — над волгоградским регионом. Над Ростовской областью ликвидировано 23 беспилотника, над Курской — пять, над Крымом — три, над Белгородской областью — один.