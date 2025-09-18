В Уфе простились с Героем России Ильдаром Суфияровым

Подвиг воина отметил Радий Хабиров. В соцсетях он напомнил, что Суфияров отправился добровольцем на фронт в возрасте 54 лет. В зоне СВО он служил под позывным «Хасан» — в честь деда Хасана Суфиярова, который без вести провал в годы войны в 1943 году.
12 апреля 2024 года на территории ЛНР группа бойцов под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции под натиском противника. В итоге воин остался один и, чтобы не сдаваться, подорвал гранатой себя и троих ВСУшников.
— Когда мы узнали обстоятельства гибели нашего героя, приняли твердое решение с почестями предать его тело земле дома, в Башкортостане, — написал он в соцсетях. — Благодарю всех, кто помог нам это сделать.
Глава Башкортостана пообещал увековечить память героя и заботиться о его близких и близких всех павших воинов.