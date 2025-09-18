В Уфе простились с Героем России Ильдаром Суфияровым

Подвиг воина отметил Радий Хабиров. В соцсетях он напомнил, что Суфияров отправился добровольцем на фронт в возрасте 54 лет. В зоне СВО он служил под позывным «Хасан» — в честь деда Хасана Суфиярова, который без вести провал в годы войны в 1943 году.