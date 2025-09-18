Ричмонд
Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»

Погибших и пострадавших нет.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на «Газпром нефтехим Салават». По его словам, два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет.

«Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», — проинформировал руководитель региона.

Чуть позже Радий Хабиров сообщит подробности случившегося.

