Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на «Газпром нефтехим Салават». По его словам, два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет.
«Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», — проинформировал руководитель региона.
Чуть позже Радий Хабиров сообщит подробности случившегося.
