Расчеты «Торнадо-С» ВС РФ поразили три пункта дислокации ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Южной группировки войск уничтожили три пункта временной дислокации бригады ВСУ в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Для уничтожения разведанных целей были задействованы расчеты РСЗО “Торнадо-С”. Для корректировки огня использовались БПЛА артиллерийского соединения Южной группировки», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что потери 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ составили более взвода военнослужащих.

