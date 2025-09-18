Расчеты «Торнадо-С» ВС РФ поразили три пункта дислокации ВСУ в Константиновке

«Для уничтожения разведанных целей были задействованы расчеты РСЗО “Торнадо-С”. Для корректировки огня использовались БПЛА артиллерийского соединения Южной группировки», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что потери 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ составили более взвода военнослужащих.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше