В Каневском районе Кубани потушили пожар после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Обломки беспилотника упали в станице Новоминской в ночь на 18 сентября. Фрагменты дрона рухнули на территории нефтегазовой компании, после чего воспламенилось оборудование. Площадь пожара составила 20 кв. метров.
«Возгорание оперативно ликвидировали в 03:49 сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Пострадавших нет», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Напомним, беспилотную опасность объявляли в Краснодарском крае вечером 17 сентября. Сигнал отменили спустя 11 часов. О том, что региону ничего не угрожает, в РСЧС сообщили утром 18 сентября.
