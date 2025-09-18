Дрон снял удар кассетной ракеты «Искандера» по 95-й бригаде ВСУ

Кадры удара опубликовал Телеграм-канал «Изнанка». Скопление украинских десантников в лесополосе заметили аэроразведчики.
На видео, снятом на тепловизионную камеру, можно насчитать более тридцати бойцов ВСУ. Вскоре на группу обрушился «Искандер». Судя по характерным множественным разрывам в форме круга, применили ракету с кассетной боевой частью.
В арсенале комплекса есть вида таких боеприпасов. Первый — с 54 осколочными элементами неконтактного подрыва. Они срабатывают в дести метрах над землей.
Второй — с кумулятивными осколочными боевыми элементами ПТАБ-2.5КО, способными поражать легкую бронетехнику и наносить ранения пехоте осколками. Третий — объемно-детонирующего, предназначенный для поражения живой силы и техники среди застройки и в укрытиях.
Напомним, ранее ОТРК «Искандер-М» поразил площадку подготовки и запуска «дальних» дронов ВСУ у Краматорска. Ударом было уничтожено до 25 беспилотников типа «Лютый», пункт управления и до 20 солдат противника.