Младший сержант из Слюдянского района погиб в зоне СВО

Эдуард Анатольевич родился 1 июня 1987 года в селе Читкан Баргузинского района республики Бурятия в многодетной семье. Переехав в Слюдянку в возрасте 10 лет, Эдуард окончил школу № 50, активно занимался спортом и защищал честь города на соревнованиях. После службы в танковых войсках на Алтае вернулся в Слюдянку и работал в локомотивном депо. С 2010 года Эдуард жил в Иркутске и работал фасадчиком.