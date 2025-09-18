Младший сержант из Слюдянского района погиб в зоне СВО

Сегодня, 18 сентября, в Слюдянском районе простились с погибшим участником СВО Эдуардом Файфером. В 2024 году мужчина подписал контракт. За время службы он дважды получал ранения, но проявил невероятную храбрость, выбравшись из окружения не один, а вынеся на себе молодого сослуживца, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Алексея Шульца.
Эдуард Анатольевич родился 1 июня 1987 года в селе Читкан Баргузинского района республики Бурятия в многодетной семье. Переехав в Слюдянку в возрасте 10 лет, Эдуард окончил школу № 50, активно занимался спортом и защищал честь города на соревнованиях. После службы в танковых войсках на Алтае вернулся в Слюдянку и работал в локомотивном депо. С 2010 года Эдуард жил в Иркутске и работал фасадчиком.
9 сентября 2025 года младший сержант Эдуард Анатольевич Файфер погиб, выполняя свой долг перед Родиной. Ему не удалось создать свою семью, в Слюдянке остались его мама Анжела Рафаизовна и отчим.