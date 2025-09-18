В Самарской области объявили отбой атаки БПЛА

В связи с этим утром в четверг, 18 сентября, аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. Один самолет, летевший в Самару, перенаправили на запасной аэродром.
В настоящее время ограничения в аэропорту Курумоч отменены. Также отменены три рейса из Самары в Москву.
Задержаны самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ереван и Стамбул (шесть рейсов). Работа мобильного интернета в регионе ограничена.
