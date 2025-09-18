Ричмонд
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 205 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах насаленных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — отмечает МО РФ.