ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах насаленных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.