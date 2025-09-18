Ричмонд
ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места хранения и производства БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — сказали там.

