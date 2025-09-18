ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий «Востока» за сутки

«ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.