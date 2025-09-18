Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 280 военных в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Группировка «Восток» за сутки в ходе СВО уничтожила до 280 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.