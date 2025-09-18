«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и четыре склада материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская, Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины западного производства, 19 автомобилей, артиллерийское орудие, десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» перешла на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: порядка 195 боевиков, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Центра» продвигаются вперед в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 435 человек. Также украинская сторона лишилась шести боевых бронированных машин, семи автомобилей и трех артиллерийских орудий.
«Восток» углубился в линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили до 280 бойцов. ВС РФ также уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.