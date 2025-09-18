Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 18 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 18 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и четыре склада материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская, Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины западного производства, 19 автомобилей, артиллерийское орудие, десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» перешла на новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: порядка 195 боевиков, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Центра» продвигаются вперед в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 435 человек. Также украинская сторона лишилась шести боевых бронированных машин, семи автомобилей и трех артиллерийских орудий.

«Восток» углубился в линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе составили до 280 бойцов. ВС РФ также уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, места хранения и цеха производства БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 106 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше