Эксперт раскрыл значение нового тактического знака на российской технике

Новый опознавательный знак, который заметили на российской технике под Бердянском, вероятно, является временным. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в районе Бердянска была замечена российская военная техника с ранее не встречавшимся тактическим знаком. Отмечалось, что изображение квадратной формы было нанесено на грузовики ВС РФ. В публикации отмечалось, что украинские эксперты связали появление техники с новыми обозначениями с переброской российских подразделений на запорожское направление для усиления наступательных операций.

Анатолий Матвийчук предположил, что знаки могли быть нанесены для учений с целью идентификации техники при стрельбах.

«Я думаю, что это не несет никакой семантики, это чистейшей воды какое-то сиюминутное нанесение, которое полностью будет смыто после возвращения этой техники в пункт расположения», — отметил Матвийчук.