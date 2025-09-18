Эксперт раскрыл значение нового тактического знака на российской технике

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в районе Бердянска была замечена российская военная техника с ранее не встречавшимся тактическим знаком. Отмечалось, что изображение квадратной формы было нанесено на грузовики ВС РФ. В публикации отмечалось, что украинские эксперты связали появление техники с новыми обозначениями с переброской российских подразделений на запорожское направление для усиления наступательных операций.
Анатолий Матвийчук предположил, что знаки могли быть нанесены для учений с целью идентификации техники при стрельбах.
«Я думаю, что это не несет никакой семантики, это чистейшей воды какое-то сиюминутное нанесение, которое полностью будет смыто после возвращения этой техники в пункт расположения», — отметил Матвийчук.