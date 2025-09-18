В Ростове начали судить двух подозреваемых в работе на разведку Украины

Сергея Козлова и Евгению Самойлову подозревают по ст. 275 (государственная измена), ст. 205.3, п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (совершение террористического акта), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Их обвиняют в поджоге автомобиля с символикой Z и V, а также в подготовке к подрыву железной дороги в Крыму и планировании убийства военнослужащего ВС РФ в Севастополе.