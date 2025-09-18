В Волгоградской области простились с бойцом СВО Олегом Жигаловым

5 сентября этого года при выполнении боевой задачи в ходе СВО погиб военнослужащий Олег Жигалов 1989 года рождения. Об этом сообщили в администрации Руднянского муниципального района.
«Олег Юрьевич с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память! — написали в телеграм-канале администрации».
Земляки простились с ним в этот четверг, 18 сентября, в РЦКД «Современник». Церемония началась в 10.00.
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие соболезнования родным и близким защитника Отечества.