Иван Носков встретился с ветеранами СВО, представлявшими команду региона на «Кубке защитников Отечества»

«Находясь на турнире, мы чувствовали поддержку всей Самары и ее жителей, огромное спасибо, это вдохновляет. Особое ощущение, когда выходишь на соревнованиях с флагом Самарской области: чувствуешь эмоциональную связь с родной землей и земляками. Я горд за свою команду, на турнире мы все очень сдружились, и уверен, нас ждут новые победы. Еще одна наша задача, которую было важно обсудить с Иваном Николаевичем, — создание площадок для тренировок. Например, сейчас есть потребность в тире по пулевой стрельбе и площадке по метанию ножа», — отметил член Ассоциации ветеранов СВО города Самары, выпускник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев.