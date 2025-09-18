Военный эксперт рассказал о перспективах перехода Красноармейска под контроль РФ

«Ресурсов, прежде всего, человеческих, не хватает. И самое главное — мы целенаправленно систематически бьем, инфраструктуру начали уничтожать, железнодорожные сети, а железнодорожный транспорт для них главный для поставки боеприпасов, людей и прочего к линии фронта, и склады боеприпасов, всего остального. То есть то, чем они подпитываются», — отметил Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».