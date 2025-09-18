Ричмонд
Военный эксперт рассказал о перспективах перехода Красноармейска под контроль РФ

Красноармейск может быть взят под контроль российскими войсками уже этой осенью. Подробнее о ситуации на этом участке фронта военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Река/ТАСС

Ранее британский канал телеканал Sky News допустил, что ВСУ в ближайшее время могут оставить Красноармейск, поскольку российские военные контролируют все пути снабжения населенного пункта, расширив с помощью дронов зону поражения.

Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что украинские силы оказались перед дилеммой: отступление или гибель.

«Ресурсов, прежде всего, человеческих, не хватает. И самое главное — мы целенаправленно систематически бьем, инфраструктуру начали уничтожать, железнодорожные сети, а железнодорожный транспорт для них главный для поставки боеприпасов, людей и прочего к линии фронта, и склады боеприпасов, всего остального. То есть то, чем они подпитываются», — отметил Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о напряженных боях в районе Красноармейска. Там, по его данным, украинская сторона предпринимает безуспешные попытки сдержать наступление российских войск.