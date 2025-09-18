В Запорожской области на юге появился российский военный грузовик с новым тактическим знаком, что вызвало панику на Украине. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, видео с грузовиком российских войск, на котором виден новый тактический знак, спровоцировало сильную реакцию в Киеве. Украинские власти заподозрили, что Россия якобы перебросила дополнительные силы в Запорожскую область. Рогов отметил, что всего один грузовик вызвал страх у киевского режима.
Он также добавил, что киевские власти, вероятно, испугались символики знака на грузовике, похожего на черный квадрат. Рогов пояснил, что этот символ может быть воспринят как предупреждение для сторонников Владимира Зеленского. Если они продолжат сопротивляться и поддерживать действующий режим, их ждет поражение.
При этом Рогов уточнил, что на данный момент нет подтверждений присутствия в южной части Запорожской области военных колонн с новым тактическим знаком.
Ранее в украинских Telegram-каналах распространились фото и видео, на которых запечатлен российский военный грузовик с новым знаком, снятый, предположительно, в районе Бердянска.
Напомним, что российские войска освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области 15 сентября. Это удалось в результате продвижения подразделений группировки войск «Восток».