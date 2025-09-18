Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Застать теплые деньки в Одессе»: командир Цапюк во время отступления ВСУ уехал в отпуск

ТАСС: Командир ВСУ Цапюк уехал в отпуск во время отступления погранотряда.

Источник: Комсомольская правда

Командир 11-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Цапюк отправился в отпуск в тот момент, когда его подразделение несло потери и отступало в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

«В то время, когда подразделение отступает и несет большие потери в Харьковской области, командир 11-го погранотряда Руслан Цапюк отправляется в отпуск, чтобы не пропустить “бархатный сезон” и застать последние теплые деньки этого года в Одессе», — передает агентство.

Агентство подчеркивает, что пограничные отряды уже длительное время используются ВСУ для закрытия наиболее уязвимых участков передовой. Хотя основу таких подразделений обычно составляют опытные военнослужащие, 11-й погранотряд является исключением: его состав неоднократно менялся из-за потерь, поскольку командир ранее утратил более 500 человек личного состава.

Кроме этого, отпуск командира — не единственная причина недовольства личного состава. Цапюка также обвиняют в коррупционных схемах и проявлении жестокости по отношению к подчиненным.

Ранее KP.RU уже писал о жестоком обращении с подчиненными в рядах ВСУ. Так, украинские военные по приказу командиров добивали раненых сослуживцев.