Девять из десяти поражают цель: как работают дроны российских войск на Запорожском направлении

Бойцы 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки «Днепр» под Ореховым получили новые ударные дроны, которые значительно эффективнее обнаруживают цели и точно их поражают. Об этом РИА Новости сообщил командир расчета БПЛА с позывным Вохан.
«Благодаря дронам, которые сейчас к нам поступают, по техническим параметрам они хорошие, их сложно заглушить РЭБом, поэтому мы, в принципе, хорошо с ними работаем. Насколько точно, сказать сложно, но если брать 10 дронов, то 8−9 дронов точно попадают в цель», — пояснил собеседник агентства.
Уточняется, что новые ударные беспилотники, недавно поступившие на вооружение ВС РФ, эффективнее преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника. Это позволяет операторам точнее обнаруживать цели и наносить более результативные удары.
Ранее KP.RU писал об успешном применении российской армией ударных дронов. Так, накануне операторы подобных БПЛА уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области.