В Волгоградской области двух героев СВО проводили в последний путь

18 сентября в Волгоградской области простились с двумя участниками СВО.

Как сообщает администрация Руднянского района, 5 сентября 2025 года, выполняя боевое задание в рамках специальной военной операции, погиб Олег Юрьевич Жигалов.

«Олег Жигалов с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память», — написали в телеграм-канале администрации Руднянского района.

Прощание с героем состоялось 18 сентября 2025 года в 10.00 в РЦКД «Современник».

Также 18 сентября в Петровом Вале Камышинского района простились с Александром Никитиным, погибшим в зоне СВО, сообщила группа в «ВК» «Просто Петров Вал».