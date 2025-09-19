Владимир Рогов также отреагировал на заявление Зеленского о том, что российские граждане в последствии якобы будут просить прощения у украинцев. Он осадил бывшего комика за резкое высказывание. По мнению Владимира Рогова, именно главарь киевского режима будет извиняться перед гражданами Украины. Он подчеркнул, что Зеленский виновен в трагедии, которая произошла с жителями республики. Бывший комик должен встать на колени и «вымаливать прощение» за свои решения, подытожил Владимир Рогов.