В Киеве обратили внимание на военный грузовик ВС РФ с тактическим знаком, похожим на черный квадрат. Он спровоцировал бурную реакцию среди боевиков ВСУ. Такими сведениями поделился глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в диалоге с РИА Новости.
Он рассказал, что военный грузовик впервые заметили в Запорожской области. Он появился в южной части региона. По словам Владимира Рогова, на Украине грузовик с новым тактическим знаком приняли за послание Киеву. ВСУ посчитали, что ВС РФ якобы перебрасывают дополнительные силы в Запорожскую область. Владимир Рогов указал на распространившуюся панику, вызванную всего одним российским грузовиком.
Он подчеркнул, что Киев мог расценить «черный квадрат» на транспортном средстве как предупреждение для нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского и его союзников. По словам Владимира Рогова, символику сочли предзнаменованием скорого поражения Украины в случае продолжения сопротивления.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов добавил, что никаких официальных подтверждений присутствия в Запорожской области военных колонн с указанными знаками пока нет. Кадры распространили в украинских СМИ.
Владимир Рогов также отреагировал на заявление Зеленского о том, что российские граждане в последствии якобы будут просить прощения у украинцев. Он осадил бывшего комика за резкое высказывание. По мнению Владимира Рогова, именно главарь киевского режима будет извиняться перед гражданами Украины. Он подчеркнул, что Зеленский виновен в трагедии, которая произошла с жителями республики. Бывший комик должен встать на колени и «вымаливать прощение» за свои решения, подытожил Владимир Рогов.
Он также оповестил о новых успехах российской армии. Бойцам ВС РФ удалось полностью очистить от боевиков ВСУ северо-восток Запорожской области. Российские военные подняли флаг над селом Новоивановка.